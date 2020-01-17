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В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%
Фото на Pixabay.com

В ЦФО траты клиентов банка ВТБ в новогодние праздники выросли на 20%

ВТБ провел традиционное исследование новогодних трат своих клиентов.

Результаты показывают, что в ходе новогодних праздников 2020 г. траты клиентов серьезно возросли во всех наиболее значимых сегментах российского ритейла. В Центральном федеральном округе эта цифра увеличилась по сравнению с 2019 годом на 20%, до 23 млрд рублей. Средняя сумма одной безналичной покупки в ЦФО составила 1130 рублей.

В целом по России на новогодний стол клиенты ВТБ в этом году потратили 18,5 млрд рублей, что на 17% превышает результат прошлого года.

В среднем один клиент потратил в супермаркетах и продуктовых магазинах 4000 рублей.

На четверть выросли затраты в ресторанах — общий объем потраченных средств в этом году составил почти 5 млрд рублей. При этом по сравнению с 2017 г. этот показатель увеличился почти вдвое. Сумма трат на одного клиента в новогодние праздники достигла 2000 рублей.

Традиционный рост спроса зафиксирован в магазинах одежды и обуви, которые остаются для россиян одним из наиболее популярных новогодних подарков. В ходе нынешних праздников клиенты ВТБ потратили там почти 4,5 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом — почти 20%. Средний чек на одного клиента составил более 4000 рублей.

Данные по транзакциям в сегменте туристического бизнеса в этом году демонстрируют роста спроса россиян и на путешествия. Траты на железнодорожные и авиабилеты превысили 500 млн рублей, что сопоставимо с данными прошлого года, при этом в 1,5 раза вырос спрос на аренду автомобилей на территории России (24 млн рублей). Еще 27 млн рублей пришлось на экскурсии — здесь объем трат клиентов ВТБ кратно растет уже три года подряд.

Дмитрий Лепетиков, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ:

— Благодаря росту уровня платежеспособности населения затраты россиян на новогодние праздники увеличиваются уже несколько лет подряд. Помимо желания порадовать родных, близких и друзей во время любимого праздника такая динамика обусловлена и активным распространением сервисов безналичной оплаты. Все больше точек продаж используют сегодня эти сервисы, что особенно удобно в ходе праздничных путешествий.

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