Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться в проруби
По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.
В ночь на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Но не каждому полезно такое экстремальное закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.
По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.
Роспотребнадзор рассказал, кому категорически противопоказано купание в ледяной воде:
- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
- с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
- с болезнями дыхательных путей,
- с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
- с заболеваниями мочеполовой системы,
- с воспалительными заболеваниями носоглотки,
- с эндокринными заболеваниями.
Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.
Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:
- Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
- Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
- Не следует нырять в прорубь вперед головой – это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
- Дольше минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
- Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
- Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
- Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.
Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.
Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.
Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.