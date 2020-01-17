Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться в проруби

Фото из архива Myslo.

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

В ночь на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Но не каждому полезно такое экстремальное закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

Роспотребнадзор рассказал, кому категорически противопоказано купание в ледяной воде:

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,

с болезнями дыхательных путей,

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,

с заболеваниями мочеполовой системы,

с воспалительными заболеваниями носоглотки,

с эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям.

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе. Не следует нырять в прорубь вперед головой – это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается. Дольше минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.

Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.