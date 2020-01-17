новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться в проруби
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться в проруби

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

В ночь на 19 января люди массово окунаются в ледяную воду, не задумываясь о противопоказаниях. Но не каждому полезно такое экстремальное закаливание. Многие, не боясь, берут с собой детей, для которых купание в ледяной воде очень опасно.

По многолетней статистике в первые сутки после крещенских купаний в больницах возрастает число пациентов, перенесших инфаркт и инсульт.

Роспотребнадзор рассказал, кому категорически противопоказано купание в ледяной воде:

  • людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
  • с заболеваниями центральной и периферической нервной системы,
  • с болезнями дыхательных путей,
  • с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
  • с заболеваниями мочеполовой системы,
  • с воспалительными заболеваниями носоглотки,
  • с эндокринными заболеваниями.

Не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам, а также пожилым людям. 

Рекомендации для людей, планирующих искупаться в проруби:

  1. Перед погружением в прорубь измерить уровень артериального давления и убедиться в том, что его значения в норме.
  2. Перед входом в прорубь необходимо разогреть кожные покровы (растереть, размяться), побыть на воздухе.
  3. Не следует нырять в прорубь вперед головой – это чревато резким спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания; первыми в воду опускаются ноги. Прыгать или нырять в прорубь запрещается.
  4. Дольше минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не допустить общего переохлаждения.
  5. Выходя из купели необходимо держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих.
  6. Сразу после купания следует насухо вытереться полотенцем и надеть теплую одежду.
  7. Оставаться на улице не рекомендуется, следует зайти в теплое помещение и выпить согревающий напиток.

Алкогольные напитки перед купанием в проруби употреблять категорически запрещено.

Также не следует забывать о том, что обувь должна быть устойчивой.
Перед погружением в прорубь убедитесь в отсутствии медицинских противопоказаний.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Крещениепрорубьокунуться в прорубь

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк задержан за убийство в Калуге
Туляк задержан за убийство в Калуге
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.