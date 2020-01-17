Ученые определили возраст древнерусской лодки, найденной на Куликовом поле

Фото: kulpole.ru.

Уникальная археологическая находка в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение» иллюстрирует летописные строки о переправе русского войска через Оку. Лодка была обнаружена во время исследований реки в 2003 году, а неподалеку от нее во время разведок археологи музея-заповедника «Куликово поле» нашли следы древнерусского поселения X—XI вв. С тех пор именно этим периодом и датировали возраст чёлна.

Однако новые данные, полученные Лабораторией радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии Института географии РАН и Центром прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США), указывают на XIV столетие.

Исследования древнего плавсредства проводили по инициативе специалистов Государственного исторического музея. Они получили грант Российского фонда фундаментальных исследований на изучение древних лодок, хранящихся в музеях страны. В числе нескольких десятков экспонатов оказалась и тульская реликвия.

Впервые при изучении чёлна из Музея Куликовской битвы был применен метод радиоуглеродного исследования. Чтобы провести анализ археологических лодок, специалисты ГИМ разработали методику отбора образцов древесины и опробовали ее на собственном экспонате. И в первом, и в последующих случаях (как с лодкой, представленной на Куликовом поле) полой титановой трубочкой были просверлены отверстия и получены образцы. Таким образом, в руках ученых оказались чистые фрагменты древесины, без следов пропитки консервирующими растворами. Часть полученного материала отправили в лабораторию для датировки, а оставшийся фрагмент пробы — на хранение в депозитарий ГИМ.

По информации пресс-службы музея-заповедника «Куликово поле».

Путь уникальной археологической находки на Куликово поле был долог и тернист. После того как чёлн вынули из воды, его доставили в Алексинский художественно-краеведческий музей.

Лодка хранилась в подвале и высохла в естественных условиях, без применения каких-либо консервирующих средств. Десять лет спустя ее передали музею-заповеднику «Куликово поле».

На сохранение чёлна и подготовку к экспонированию ушло еще пять лет. Спасли уникальный предмет реставраторы Новгородского музея-заповедника.