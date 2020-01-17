Две тулячки обчистили банковские счета знакомых

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Региональный Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух жительниц Алексинского района. На скамью подсудимых отправятся 28-летняя девушка и ее 17-летняя подруга.

По данным следствия, преступления были совершены в ноябре прошлого года. Сначала взрослая обвиняемая, вместе с неосведомленной о ее намерениях подростком, сняли через банкомат 23 тысячи рублей со счета своего знакомого. Интересно, что банковскую карту дал ей сам потерпевший — мужчина попросил женщину обналичить 2 тысячи рублей и сам сказал ей пин-код.

«На следующий день девушки, вступив в преступный сговор, действуя согласно ранее распределенным ролям, находясь в квартире своего знакомого в одном из домов города Алексин Тульской области, похитили у него кредитную банковскую карту, с которой впоследствии сняли денежные средства, принадлежащие потерпевшему в сумме 35 000 рублей. Денежными средствами они распорядились по своему усмотрению», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.