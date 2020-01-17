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Туляк задержан за убийство в Калуге
Фото из архива Myslo.

Туляк задержан за убийство в Калуге

По версии следствия, мужчина совершил преступление вместе с двумя знакомыми бомжами.

43-летний житель Тулы задержан по подозрению в убийстве, которое было совершено осенью прошлого года в Калуге. По данным следствия, 16 ноября 2019 года мужчина и двое его приятелей познакомились с калужанином. Потерпевший пригласил своих будущих убийц в гости в расположенную неподалеку квартиру. В жилище шел ремонт и на тот момент там никто не жил. 
 
«Обвиняемые увидели в помещении электроинструменты и в целях их хищения решили напасть на хозяина квартиры. Они подвергли мужчину избиению, а затем похитили мобильный телефон, золотое кольцо и электроинструмент общей стоимостью более 50 тысяч рублей, а также банковскую карту. На следующий день злоумышленники с помощью мобильного телефона получили доступ к банковскому счету потерпевшего и похитили 160 тысяч рублей. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.
 
Труп потерпевшего нашли на следующий день. Чтобы найти предполагаемых преступников, следствие и оперативники просматривали камеры видеонаблюдения и допрашивали свидетелей. В результате кропотливой работы удалось выйти на след преступников и установить обстоятельства смерти калужанина.
 
Сначала были задержаны 39 и 42-летний ранее судимые бездомные, которые жили в пустующих после пожаров домах. Затем при поддержке сотрудников уголовного розыска тульской полиции установили личность и третьего соучастника. Им оказался 43-летний житель Тулы. 
По данным следствия, все подозреваемые злоупотребляют алкоголем, наркотиками и не имеют регистрации в Калуге.  
В настоящее время фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Все они заключены под стражу.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:03 +3
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