Учения: в Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников

Накануне в Тульской области прошла комплексная тренировка подразделений ОМОН и СОБР регионального Управления Росгвардии. В рамках учения отрабатывалось взаимодействие при обезвреживании вооруженных преступников.

Каждый шаг бойцов сопровождался работой инженерно-технической группы, которая проверяла маршрут и объекты на наличие взрывоопасных объектов.

«По легенде злоумышленники оказали сопротивление при задержании и попытались скрыться. В результате слаженных действий подразделений СОБР и ОМОН условные преступники были блокированы в одном из недостроенных зданий и в ходе специального мероприятия обезврежены», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии в Тульской области.

При подведении итогов тактико-специального занятия руководство высоко оценило степень готовности сотрудников к совместным действиям.

В региональном Управлении Росгвардии отметили, что в 2019 году сотрудники спецподразделений выполнили более 500 заданий. Задержано 29 подозреваемых в преступлениях и более 600 человек — за административные правонарушения. Изымались огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и другие запрещенные вещества.