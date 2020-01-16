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Учения: в Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников

Учения: в Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников

Комплексная тренировка подразделений прошла 15 января.

Накануне в Тульской области прошла комплексная тренировка подразделений ОМОН и СОБР регионального Управления Росгвардии. В рамках учения отрабатывалось взаимодействие при обезвреживании вооруженных преступников.
 
Каждый шаг бойцов сопровождался работой инженерно-технической группы, которая проверяла маршрут и объекты на наличие взрывоопасных объектов.
 
«По легенде злоумышленники оказали сопротивление при задержании и попытались скрыться. В результате слаженных действий подразделений СОБР и ОМОН условные преступники были блокированы в одном из недостроенных зданий и в ходе специального мероприятия обезврежены», — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии в Тульской области.
 
При подведении итогов тактико-специального занятия руководство высоко оценило степень готовности сотрудников к совместным действиям.
 
В региональном Управлении Росгвардии отметили, что в 2019 году сотрудники спецподразделений выполнили более 500 заданий. Задержано 29 подозреваемых в преступлениях и более 600 человек — за административные правонарушения. Изымались огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и другие запрещенные вещества.
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Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 1
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 2
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 3
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 4
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 5
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 6
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 7
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 8
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 9
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 10
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 11
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 12
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 13
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 14
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 15
Учения: В Тульской области СОБР и ОМОН обезвредили вооруженных преступников, Фото: 16
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:26 0
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