В Тульской области двое мужчин угнали машину начальника и уехали на ней в Рязань

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В Веневском районе мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля Toyota Town Ace. Угнанную машину полицейские в итоге нашли в Рязани.

Подозреваемыми оказались двое жителей Рязанской области. Мужчины работали в Венёвском районе у одного из индивидуальных предпринимателей. Узнав, что у начальника в амбаре находится Toyota, рязанцы решили уехать домой на этой машине.

– Для реализации умысла они проникли внутрь ангара через технические отверстия, о расположении которых знали заранее. Затем подозреваемые изнутри открыли помещение, завели двигатель без ключа и уехали, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

31-летний мужчина и его 34-летний подельник были задержаны при содействии рязанских сотрудников полиции. Оба подозреваемых ранее судимы.

Транспортное средство возвращено владельцу. В полиции возбуждено уголовное дело по 166 УК РФ.