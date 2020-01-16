В Тульской области двое мужчин угнали машину начальника и уехали на ней в Рязань
Возбуждено уголовное дело.
В Веневском районе мужчина заявил в полицию об угоне автомобиля Toyota Town Ace. Угнанную машину полицейские в итоге нашли в Рязани.
Подозреваемыми оказались двое жителей Рязанской области. Мужчины работали в Венёвском районе у одного из индивидуальных предпринимателей. Узнав, что у начальника в амбаре находится Toyota, рязанцы решили уехать домой на этой машине.
– Для реализации умысла они проникли внутрь ангара через технические отверстия, о расположении которых знали заранее. Затем подозреваемые изнутри открыли помещение, завели двигатель без ключа и уехали, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
31-летний мужчина и его 34-летний подельник были задержаны при содействии рязанских сотрудников полиции. Оба подозреваемых ранее судимы.
Транспортное средство возвращено владельцу. В полиции возбуждено уголовное дело по 166 УК РФ.