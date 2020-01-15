В Туле водитель скорой ехал на вызов пьяным

Мужчину задержали после того, как несколько раз заглох следующий на адрес спецавтомобиль.

Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в Туле задержали пьяного водителя машины скорой медицинской помощи. По нашей информации, в ночь на 11 января во время патрулирования улиц сотрудники ДПС обратили внимание на траекторию и странную манеру езды спецавтомобиля.

Инспекторы решили остановить скорую и проверить ее водителя. Их подозрения подтвердились — находившийся на рулем мужчина был пьян. При этом у машины хоть и не были включены проблесковые маячки, но в тот момент она следовала на вызов.

Почему трезвые медики не заметили, что их водитель пьян — неизвестно.

По неподтвержденным данным, ранее водителя уже привлекали к ответственности за «пьяную езду». Теперь ему может грозить уголовная ответственность.

В министерстве здравоохранения Тульской области подтвердили информацию о происшествии и сообщил, что в настоящее время водитель уже уволен.