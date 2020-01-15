В Туле водитель скорой ехал на вызов пьяным
Мужчину задержали после того, как несколько раз заглох следующий на адрес спецавтомобиль.
Как стало известно Myslo, в минувшие выходные в Туле задержали пьяного водителя машины скорой медицинской помощи. По нашей информации, в ночь на 11 января во время патрулирования улиц сотрудники ДПС обратили внимание на траекторию и странную манеру езды спецавтомобиля.
Инспекторы решили остановить скорую и проверить ее водителя. Их подозрения подтвердились — находившийся на рулем мужчина был пьян. При этом у машины хоть и не были включены проблесковые маячки, но в тот момент она следовала на вызов.
Почему трезвые медики не заметили, что их водитель пьян — неизвестно.
По неподтвержденным данным, ранее водителя уже привлекали к ответственности за «пьяную езду». Теперь ему может грозить уголовная ответственность.
В министерстве здравоохранения Тульской области подтвердили информацию о происшествии и сообщил, что в настоящее время водитель уже уволен.
Наталья Полякова, и.о. главного врача регионального Центра медицины катастроф
- Водитель подстанции скорой медицинской помощи Пролетарского района г. Тулы заступил на смену 11 января в 20:00. Перед началом рабочей смены прошел предрейсовый медицинский осмотр, был трезв. По словам водителя, алкоголь он употребил во время смены. Вину свою не отрицает. В связи с нарушением трудового законодательства, уволен по п.«Б» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.
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