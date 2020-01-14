В выходные в Туле снегопад продолжался 11,5 часов

За выходные, 11 и 12 января, в Туле выпало 15 мм осадков при месячной норме января 41,6 мм. Как сообщили Myslo синоптики Тульского гидрометцентра, по области больше всего выпало осадков в Ефремове — 17 мм.

12 января высота снега составила: в Туле — 19 см, в Алексине — 18 см, в Суворове — 15 см, в Плавске — 20 см, в Волово — 23 см, в Узловой — 21 см, в Ефремове — 24 см.

В субботу в Туле снег шел без перерыва 11,5 часов — с 7.15 до 18.40.

В настоящее время снег уже осел. На сегодняшнее утро высота сугробов в Туле составляет 16 см.