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В Тульской области на подпольном заводе мигранты делали энергетики
Видео предоставлено МВД России.

В Тульской области на подпольном заводе мигранты делали энергетики

Полиция изъяла более 10 тысяч единиц готовой продукции.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области и Управления организации дознания ГУ МВД России по г. Москве пресекли производство контрафактной пищевой продукции с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя.

Установлено, что энергетики производили на территории Тульской области в переоборудованных складских помещениях с использованием специальных станков в антисанитарных условиях.

– На подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Узловским городским судом Тульской области принято решение об их выдворении за пределы страны, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На основании собранных материалов Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ.

В ходе обыска обнаружены две линии полного цикла. Правоохранители изъяли более 10 тысяч единиц готовой продукции, а также фурнитуру для ее изготовления.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:13 +1
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