В Тульской области на подпольном заводе мигранты делали энергетики
Полиция изъяла более 10 тысяч единиц готовой продукции.
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тульской области и Управления организации дознания ГУ МВД России по г. Москве пресекли производство контрафактной пищевой продукции с незаконным использованием товарного знака известного мирового производителя.
Установлено, что энергетики производили на территории Тульской области в переоборудованных складских помещениях с использованием специальных станков в антисанитарных условиях.
– На подпольном производстве трудились пятеро граждан одного из среднеазиатских государств, находящихся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. Узловским городским судом Тульской области принято решение об их выдворении за пределы страны, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На основании собранных материалов Управлением организации дознания ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ.
В ходе обыска обнаружены две линии полного цикла. Правоохранители изъяли более 10 тысяч единиц готовой продукции, а также фурнитуру для ее изготовления.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства преступления.