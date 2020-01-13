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В Тульской области стартует набор волонтеров Победы
Фото из архива Myslo.

В Тульской области стартует набор волонтеров Победы

Об этом на оперативном совещании рассказал Илья Тихомиров, заместитель министра молодежной политики региона.

По предварительной оценке, в мероприятиях, посвящённых празднованию 75-летия Победы, в регионе будет задействовано более тысячи добровольцев, из них 250 человек только в городе-герое Туле.

Набор волонтеров стартует уже 25 января.

Для подготовки волонтеров сейчас разрабатывается образовательный курс, состоящий из онлайн-обучения с федеральными спикерами и офлайн-обучения в муниципалитетах региона.

В апреле пройдёт выездной образовательный региональный форум волонтеров Победы Тульской области.

Отметим, что подготовка празднования Дня Победы в регионе идёт полным ходом. В Тульской области проживают 13 433 ветерана Великой Отечественной войны.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:07 0
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