Крещенские купания в Туле под вопросом: слишком тонкий лёд

Фото из архива Myslo.

Скорее всего, в Крещенскую ночь туляки смогут окунуться только в купелях при храмах.

Плюсовая температура за окном внесла коррективы в традиционные купания на Крещение. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам по Тульской области, вероятнее всего, запретят купания в прорубях на открытых водоемах.

Под запрет попадет и прорубь в Центральном парке им. П. П. Белоусова – единственное место, в котором обычно проводятся массовые купания в ночь на 19 января.

Руководитель Центра Государственной инспекции по маломерным судам по Тульской области Дмитрий Мудров:

Дмитрий Мудров – Сейчас максимальная толщина льда в водоемах составляет 10 см, в то время как для безопасного выхода людей он должен быть не менее 25 см. Толщина льда сейчас не позволяет разместить оборудование для массовых купаний. По прогнозам, в регионе сохранится плюсовая температура, так что, скорее всего, купания на открытых водоемах не будут организованы. Мы хотим предупредить людей, что выходить на лед сейчас очень опасно. К тому же тонкий лёд сейчас пропитался водой и стал еще хуже по структуре.

Под запрет, скорее всего, попадут 10 водоемов. При этом будет организовано патрулирование возле водоемов для предотвращения несчастных случаев.

Сегодня вопрос Крещенских купаний обсуждался на оперативном совещании в правительстве Тульской области. Врио начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов предупредил все муниципалитеты об опасности выхода на лёд.

Губернатор Алексей Дюмин призвал обеспечить безопасность жителей или вовсе запретить массовые купания на открытых водоемах.

Таким образом, скорее всего, на Крещение туляки смогут окунуться только в купелях при храмах. В Туле организованных мест для купания пока не запланировано. Окончательное решение по данному вопросу будет принято 15 января.

Напомним, 12 января МЧС России по Тульской области опубликовало перечень организованных мест для купания в праздник.