Туляков приглашают в школу молодых управленцев

Фото: mc-rodina.ru

Участники проекта научатся работать с грантами, а также посетят полезные и интересные тренинги и поборются за ценные призы.

В Туле стартовал приём заявок на участие в одном из самых продуктивных и бесплатных проектов для молодёжи «Школе управленческого резерва». Она поможет молодым тулякам развить лидерские качества и стать настоящими управленцами.

В рамках курса участники узнают, как разрабатывать проекты и получать гранты на их реализацию, посетят множество тренингов по развитию управленческих компетенций от лучших тульских и московских спикеров, увидят, как работают люди, занимающие управленческие должности. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам проекта, получат ценные призы.

Заявки принимаются до 28 января включительно на электронную почту: mmc-rodina@tularegion.org, с пометкой «Школа Управленческого Резерва». Собеседование для участников состоится 4-5 февраля. По всем вопросам пишите сюда или звоните по телефонам: 36-79-12 и 31-12-34.