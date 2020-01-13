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Только 29 февраля в Туле все хиты «КиШа» в живом исполнении!
Фото на https://vk.com/pr_contact_project.

Только 29 февраля в Туле все хиты «КиШа» в живом исполнении!

В этот день в ТУЛЬСКОМ РОК-КЛУБЕ М2 состоится вечер памяти Михаила Горшенева.

Все песни легендарной группы «Король и Шут» исполнит смоленская кавер-группа PR CONTACT PROJECT. Проект был создан вокалистом группы «Химера» Романом Кречетовым.

Каждое выступление группы превращается в настоящее шоу с живым звуком, костюмами и декорациями.

Концерт состоится 29 февраля. Начало в 19.00.

Билеты на концерт PR CONTACT PROJECT (16+) уже в продаже.

Вы можете приобрести их онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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