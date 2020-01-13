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Алексей Дюмин: В Год здоровья никакого формального подхода быть не должно! Наша цель – не рейтинги и KPI, а реальная помощь

Алексей Дюмин: В Год здоровья никакого формального подхода быть не должно! Наша цель – не рейтинги и KPI, а реальная помощь

13 января на оперативном совещании обсудили перечень мероприятий по реализации основных положений Послания губернатора региона Тульской облдуме в 2019 году.

Совещание прошло под председательством Алексея Дюмина. Докладчиком выступил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. По его словам, при формировании перечня были учтены все основные направления развития региона, озвученные в послании. Определили и сроки реализации мероприятий, а также органы исполнительной власти Тульской области, ответственные за их выполнение.

Всего в перечне 27 мероприятий. Срок исполнения 20 из них — 2020 го, 4 — 2021 год, 3 — 2022 год.

Прежде всего, это семь мероприятий социальной сферы. Среди первоочередных поручений на наступивший год — сформировать план проведения мероприятий в рамках «Года здоровья» на территории Тульской области до 1 февраля 2020 года. И особое внимание — пожилым людям.

Напомним, что в своем послании Алексей Дюмин сказал:

Алексей Дюмин

В общей структуре населения у нас почти треть — люди старше трудоспособного возраста. По этому показателю мы вторые в стране. Старшему поколению — наша особая забота. В регионе второй год внедряется система долговременного ухода. И уже есть результаты. Например, в услугах по уходу у нас нуждаются 2 тысячи человек. И все эти люди сегодня получают необходимый объем помощи. Мы развиваем дополнительные социальные сервисы — пункты проката технических средств реабилитации и Школы родственного ухода. В муниципальных образованиях открываются дневные отделения для тех, кто нуждается в постоянном присмотре. Мы многое делаем для людей старшего возраста, но сейчас эту работу ведут разные ведомства. А нужно, чтобы она координировалась из одного центра. Поручаю правительству разработать программу «Тульское долголетие», которая объединит в себе и медицину, и социальную поддержку, и спорт, и культуру, и волонтерство. Это позволит охватить большее число пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации и предложить новые виды помощи.

Теперь утвердить программу «Тульское долголетие», которая объединит в себе медицину, социальную поддержку, спорт, культуру, волонтерство, поручено в первом квартале 2020 года. Программа позволит расширить перечень социальных услуг и увеличить охват пожилых людей, дать им больше возможностей для самореализации.

В первом полугодии необходимо утвердить и программу развития первичного звена здравоохранения, а также комплекс дополнительных мер поддержки медицинских работников, в том числе порядка финансового поощрения лучших врачей региона.

Алексей Геннадьевич в послании также отметил, что один из важнейших инструментов сохранения здоровья людей — ранняя диагностика.

- Мы обязаны максимально вывести граждан трудоспособного возраста из зоны риска. Для этого развиваем практику профосмотров непосредственно на рабочем месте. За два года количество организаций-участников проекта выросло в 2,5 раза. Осмотрено вдвое больше работников. У 37% выявлены патологии. И эти люди уже не останутся вне поля зрения медицины.

В связи с этим в течение 2020 года участие в программе «Здоровый регион» поручено обеспечить не менее 60 предприятий области, а пройти медосмотр должны не менее 10 тысяч работников предприятий.

В период 2020-2021 годов в регионе должны отремонтировать  100 фельдшерско-акушерских пунктов, которые нуждаются в первоочередном ремонте. Для этого до 1 февраля будет завершен мониторинг технического состояния всех ФАПов, и по результату уже будет сформирован адресный перечень. К ремонту планируется приступить во втором квартале 2020 года.

Если ФАП будет признан аварийным, его снесут и на этом месте построят новый.

- В Год здоровья жители и медицинское сообщество должны почувствовать изменения и результат нашей работы. Никакого формального подхода быть не должно! Наша цель – не рейтинги и KPI, а реальная помощь, — подчеркнул губернатор.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 19:19 0
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