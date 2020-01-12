Две жительницы Ясногорска нашли банковскую карту и расплатились ей в магазине

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В Ясногорске сотрудники местной полиции выясняют детали хищения денег с банковской карты. Жертвой противоправного деяния стал местный 30-летний житель.



Предполагается, что мужчина потерял карточку и позднее ее нашли две женщины. После этого подруги набрали в местном магазине товара на 4 тыс. 400 рублей и незаконно расплатились чужой банковской картой.

«Узнав о факте списания, потерпевший обратился в полицию. При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность к противоправному деянию 30-летней неработающей жительницы Ясногорска и ее 38-летней неработающей знакомой», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в отделе МВД России по Ясногорскому району проводят процессуальную проверку по обстоятельствам происшествия.