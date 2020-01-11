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Алексей Дюмин провёл совещание по ликвидации последствий снегопада
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Алексей Дюмин провёл совещание по ликвидации последствий снегопада

В мероприятии приняли участие руководители профильных служб и ведомств.

Губернатор Тульской области провёл рабочее совещание по оперативной обстановке в связи со сложными погодными условиями – в регионе прошёл обильный снегопад. Первый замначальника областного ГУ МЧС России Сергей Забаровский доложил, что за сутки в Тульской области произошли четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек. 

В частности, произошло ДТП с участием автобуса, следовавшем из Грузии в Москву. Пассажиры размещены в отапливаемых помещениях, обеспечены теплым питанием. Пострадавшие находятся в больницах, им оказана необходимая помощь.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил о работе аварийных бригад. По его словам, крупных аварий в регионе не зафиксировано. В регионе работает 398 единиц снегоуборочной техники. Использовано более 5000 тонн противогололедной смеси. 

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, в уборке города задействованы 164 единицы техники, коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы. Все жалобы жителей на качество уборки снега во дворах находятся на контроле в Госжилинспекции. 

Глава региона поручил своему первому заместителю – председателю правительства Тульской области Валерию Шерину держать ситуацию на контроле:

– Необходимо подключить все силы и средства и вести работу системно. Особое внимание нужно уделить очистке от снега придомовых территорий и пешеходных зон, – сказал Алексей Дюмин.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +1
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