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Возгорание машины в центре Тулы: первыми к тушению приступили сотрудники ГИБДД
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Возгорание машины в центре Тулы: первыми к тушению приступили сотрудники ГИБДД

Инспекторы находились на маршруте патрулирования – заметив горящую машину, они приняли меры к ликвидацию возгорания и вызвали подмогу.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции Виталий Савенков и Сергей Лобанов в ходе несения службы, двигаясь по улицам Тулы, обратили внимание на горящий автомобиль, припаркованный около здания ГТРК «Тула».

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, полицейские подъехали к месту происшествия, сообщили о возгорании дежурному, приняли меры для тушения пожара и обеспечения безопасности граждан, находящихся поблизости, а также организовали дорожное движение рядом с местом происшествия.

В результате организованных и грамотных действий никто не пострадал. Напомним, по предварительным данным, пожар произошёл из-за короткого замыкания.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:35 +3
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