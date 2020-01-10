Поисковики отряда «Лиза Алерт» приглашают туляков на лекцию

Волонтёры расскажут о своей работе и основных тонкостях поиска пропавших людей.

В субботу, 11 января, на базе Общественного ресурсного центра г. Тулы состоится вводная лекция для тех, кто желает попробовать свои силы в работе поискового отряда «Лиза Алерт».

Опытные искатели проведут для новичков вводную лекцию, расскажут о своей деятельности и основных аспектах поисковой работы, о методах, способах и секретах.