Дом-мост из Тульской области вошел в десятку самых необычных в мире

Фото: bio-architects.

На втором месте списка — дом-мост в коттеджном поселке Капитан Заокского района.

«В Заокском районе Тульской области построили дом-мост, соединяющий два берега реки. Несущая конструкция дома-моста полностью изготовлена из дерева. Здесь есть панорамные окна, из которых открывается вид на реку. В доме две спальни с собственными санузлами, кухня и обеденная зона», — описывает жилье РБК. Проект дома, построенного в 2018 году, разработало архитектурное бюро Bio-architects.

Кроме Заокского дома в подборку вошли мини-квартира в старой цистерне, дом-яйцо, зомби-дом и другие необычные постройки.