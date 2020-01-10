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Дом-мост из Тульской области вошел в десятку самых необычных в мире
Фото: bio-architects.

Дом-мост из Тульской области вошел в десятку самых необычных в мире

Компания «РБК-Недвижимость» сделала обзор нестандартных квартир, домов и небоскребов.

На втором месте списка — дом-мост в коттеджном поселке Капитан Заокского района.

«В Заокском районе Тульской области построили дом-мост, соединяющий два берега реки. Несущая конструкция дома-моста полностью изготовлена из дерева. Здесь есть панорамные окна, из которых открывается вид на реку. В доме две спальни с собственными санузлами, кухня и обеденная зона», — описывает жилье РБК. Проект дома, построенного в 2018 году, разработало архитектурное бюро Bio-architects.

Кроме Заокского дома в подборку вошли мини-квартира в старой цистерне, дом-яйцо, зомби-дом и другие необычные постройки.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:29 +8
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