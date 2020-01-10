В Тульской области туляк на встречке протаранил машину ДПС: суд вынес приговор водителю
В результате ДТП два человека получили тяжкий вред здоровью.
9 января в Кимовском городском суде был оглашен приговор 59-летнему
Подсудимый получил 2 года ограничения свободы с лишением права управления транспортом на срок 2 года 6 месяцев.
ДТП случилось 12 сентября 2019 года (Myslo писал о нем здесь) на 6-м км автодороги «Кимовск -Епифань — Куликово поле — Кресты». Суд установил, что Кузнецов, управляя технически исправным автомобилем Nissan Almera, двигался в условиях достаточной видимости по сухому асфальтированному покрытию автодороги со стороны Кимовска в сторону пос. Зеркальный со скоростью не более 70 км/ч.
Подсудимый нарушил ПДД: он не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать для обгона, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Nissan пошел на обгон попутного автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Granta под управлением инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МОМВД России «Кимовский».
В результате происшествия находившийся за рулем Lada Granta 47-летний инспектор ДПС получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Кроме того, в больницу доставили 32-летнюю пассажирку Nissan.
Оба пострадавших получили повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, как создающие угрозу жизни.
Приговором суда
Избранная в отношении осужденного мера пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.
Приговор пока в законную силу не вступил.