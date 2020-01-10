В Тульской области туляк на встречке протаранил машину ДПС: суд вынес приговор водителю

9 января в Кимовском городском суде был оглашен приговор 59-летнему Кузнецову В. И. по ч. 1 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух человек. дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Подсудимый получил 2 года ограничения свободы с лишением права управления транспортом на срок 2 года 6 месяцев.

ДТП случилось 12 сентября 2019 года (Myslo писал о нем здесь) на 6-м км автодороги «Кимовск -Епифань — Куликово поле — Кресты». Суд установил, что Кузнецов, управляя технически исправным автомобилем Nissan Almera, двигался в условиях достаточной видимости по сухому асфальтированному покрытию автодороги со стороны Кимовска в сторону пос. Зеркальный со скоростью не более 70 км/ч.

Подсудимый нарушил ПДД: он не убедился в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать для обгона, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Nissan пошел на обгон попутного автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Lada Granta под управлением инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МОМВД России «Кимовский».

В результате происшествия находившийся за рулем Lada Granta 47-летний инспектор ДПС получил травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Кроме того, в больницу доставили 32-летнюю пассажирку Nissan.

Оба пострадавших получили повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, как создающие угрозу жизни.

Приговором суда Кузнецов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Избранная в отношении осужденного мера пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения до вступления приговора в законную силу.

Приговор пока в законную силу не вступил.