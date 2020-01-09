В Тульской области с начала 2020 года родились 52 ребенка
Из них 22 мальчика и 30 девочек.
9 января в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка новорожденных. Председатель регионального комитета по делам ЗАГС Татьяна Абросимова поздравила семью Блохиных с рождением дочери.
Глава комитета вручила родителям свидетельство о рождении ребенка, поздравительный адрес губернатора Алексея Дюмина, знак «Родившемуся на тульской земле» и подарок.
В рамках акции «Подарок новорожденному», которая реализуется в регионе по инициативе Алексея Дюмина с 2018 года, родители получают наборы предметов, необходимых в первые дни жизни ребенка.
По словам Татьяны Абросимовой, с 1 января 2020 года в Тульской области уже зарегистрированы 52 маленьких туляка — 22 мальчика и 30 девочек. В том числе в Новомосковске — пара двойняшек.
В прошлом году в регионе появились на свет более 11 тысяч детей, в том числе 111 пар двойняшек и две пары тройняшек.