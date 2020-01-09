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В новогоднюю ночь мигрант-нелегал ударил полицейского в центре Тулы
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В новогоднюю ночь мигрант-нелегал ударил полицейского в центре Тулы

Мужчина был пьян, нарушал общественный порядок и не подчинялся законным требованиям правоохранителей.

На брифинге в региональном правительстве начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин подвёл итоги работы полиции по охране общественного порядка в новогодние праздники. Полицейские несли службу на 317 мероприятиях, которые посетили порядка 140 тысяч человек. Серьезных нарушений не допущено.

В новогоднюю ночь к месту празднования на площадь Ленина с нарушением общественного порядка пытался пробраться иностранный гражданин. Он был пьян. Мигранта остановили сотрудники полиции, он оказал неповиновение, ударил одного из полицейских. Установлено, что мужчина находился в России с нарушением миграционного законодательства. Он арестован, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 318 УК РФ. Кроме того, по итогам проверки будет дана правовая оценка миграционным нарушениям.

На территориях, прилегающих к местам праздничных мероприятий, было пресечено 12 административных правонарушений. Всего на территории региона зарегистрировано 234 преступления, 172 из которых уже раскрыты. С начала года зарегистрировано 35 дорожных происшествий, в которых 10 человек погибли, 38 пострадали. Пресечено свыше 21 тысяч нарушений правил дорожного движения.

Врио заместителя руководителя ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Гордеев сообщил, что во время праздников спасатели работали в режиме повышенной готовности. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде не зафиксировано. Произошло 58 пожаров, в одном из которых погибли три человека. 25 пожаров произошли в зданиях, 3 – на транспортных средствах, 2 пожара – на предприятиях торговли и ещё 28 – в местах скопления мусора.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков сообщил, что по поручению главы региона Алексея Дюмина были проведены дополнительные проверки готовности диспетчерских служб и аварийных бригад. За время праздников зафиксировано 11 аварийных ситуаций – в полтора раза меньше, чем годом ранее:

– Все аварийные ситуации и нарушения носили локальный характер и устранялись силами ресурсоснабжающих и электросетевых организаций без привлечения дополнительных сил и средств. Масштабных нарушений в системах жизнеобеспечения не зафиксировано, – сказал Олег Дючков.

На протяжении всех новогодних праздников ситуация в регионе находилась на личном контроле губернатора Алексея Дюмина. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:41 −1
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