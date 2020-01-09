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На Калужском шоссе в Туле начали строить Центр единоборств международного уровня

На Калужском шоссе в Туле начали строить Центр единоборств международного уровня

9 января 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал строительную площадку нового спортивного объекта в Туле.

Напомним, правительство Тульской области большое внимание уделяет развитию спорта и строительству спортивной инфраструктуры в регионе. За 3 года были достроены все недостроенные спортивные объекты в муниципалитетах области. Идет активное строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами и спортплощадками в районах. В 2020 году начнется строительство двух ФОКов в Туле, в том числе одного – с 25-метровым бассейном.

С нового 2020 года началась работа на стройплощадке будущего центра единоборств.

Уже завезен щебень, подготовлена площадка под строительный городок. Забиты первые сваи.

– В 2016 году я встречался с руководителями спортивных федераций области. Тогда вы говорили о необходимости помещения для борцов, – обратился к борцам и представителям спортивных федераций Алексей Дюмин. – Действительно, тулякам нужен центр единоборств, который объединил бы всех борцов под одной крышей – и дзюдоистов, и рукопашников, и самбистов, и каратистов. Три года мы искали инвестора для строительства такого центра. На Петербургском международном экономическом форуме летом прошлого года мы подписали соглашение с компанией ПАО «ГМК «Норильский никель». Я благодарен Владимиру Потанину (генеральный директор ГМК «Норильский Никель»), который инвестирует средства в строительство центра единоборств «Тула Арена».

По словам губернатора, строящийся центр – современное масштабное спортивное сооружение, где предусмотрены залы для тренировок борцов и арены для проведения соревнований общероссийского и мирового уровня.

– А пока центр строят, ваша главная задача – развитие федераций единоборств, спортшкол под эгидой федераций, чтобы ребята показывали себя достойно на всех соревнованиях. Включайтесь в процесс формирования тренерских штабов! – сказал Алексей Дюмин.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин пояснил, что после подписания соглашения с Норникелем был разработан индивидуальный проект центра. Он разместится на выезде из Тулы по Калужскому шоссе.

Площадь центра составит 13,5 тысяч кв. м.

Основа центра – многофункциональное спортивное ядро с трибунами на 1600 стационарных и 400 телескопических зрительских мест, в том числе для маломобильных граждан и VIP-ложи.

В центре будет 6 тренировочных залов для различных видов единоборств.

– Центр спроектирован таким образом, чтобы можно было параллельно проводить тренировки борцов и соревнования, причем не только по единоборствам, но и мини-футболу, гандболу, баскетболу, культурно-массовые мероприятия, – рассказал Алексей Шепелев, представитель компании-застройщика.

– Соревнования по мини-футболу – это во вторую очередь. Прежде всего, мы строим центр единоборств! – поправил застройщика Алексей Дюмин.

По словам застройщика, в центре будут созданы все условия для тренировок и проведения международных соревнований, в том числе предусмотрены помещения для проведения допинг-контроля.

Каждый зал для тренировки выполнен в индивидуальном дизайне для того или иного вида борьбы. В каждом зале – по две тренировочные зоны, то есть одновременно смогут заниматься две группы борцов.

А сам центр будет красиво подсвечен в вечернее время.

– Ребят, ну как вам будущий центр? – спросил у борцов Алексей Дюмин.

– Это наша мечта! – хором ответили борцы.

Губернатор отметил также, что вокруг центра должна быть создана спортивная инфраструктура для общефизической подготовки и игровых видов спорта, например, беговые дорожки, футбольная и баскетбольная площадки. И чтобы использовать ее можно было не только днем, но и в вечернее время.

Алексей Дюмин поручил Валерию Шерину лично курировать этот объект, главе администрации Тулы Дмитрию Миляеву – обеспечить необходимую транспортную инфраструктуру и благоустройство территории вокруг центра, в том числе и организацию удобного съезда к объекту с Калужского шоссе, обустройства пешеходной дорожки. А бойцам и представителям спортивных федераций предложил контролировать отделку и оснащение центра и не стесняться высказывать свои замечания.

Центр единоборств должен быть построен к 1 июня 2021 года.

– Центр отвечает всем современным требованиям спортсооружения международного уровня. Разделены судейские, тренировочные, зрительские зоны. В таких условиях мы можем проводить и соревнования по ЦФО, и всероссийские, и международные, и приглашать звезд мирового спорта! – сказал Александр Писакин, четырехкратный чемпион СССР по греко-римской борьбе, президент федерации спортивной борьбы Тульской области.

– Самое главное – своих звезд растить, – добавил губернатор.

– Если мы, представители всех направлений единоборств, будем тренироваться все вместе, рядом, это даст синергетический эффект в подготовке спортсменов. Совместные тренировки, обмен мнениями и опытом, соревновательный дух даст мощный толчок в развитии всех направлений единоборств в Тульской области, – считает Денис Полехин, двукратный чемпион мира по панкратиону, член Федерации спортивной борьбы.

– Я, прежде всего, как тренер, хотел бы выразить признательность главе региона Алексею Дюмину – инициатива строительства центра единоборств принадлежит ему, он нашёл инвесторов, готовых взяться за этот масштабный проект, – отметил заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира по самбо, тренер-преподаватель СШОР «Юность», депутат Тульской городской Думы Дмитрий Шишкин. – В новом центре будут тренироваться представители самых разных направлений единоборств – самбо, дзюдо, греко-римской борьбы, бокса, рукопашного боя. Планируется, что в центре будет 2000 посадочных зрительских мест – эта цифра соответствует нормативам для проведения первенств, Чемпионатов России и официальных международных соревнований. Теперь туляки смогут наблюдать за схватками лучших бойцов не только России, но и других стран. Я уверен, строительство центра даст толчок развитию единоборств в Туле – в ходе сегодняшней встречи губернатор дважды отметил, что новая арена будет приоритетным местом для проведения крупных спортивных мероприятий.

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:44 +4
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