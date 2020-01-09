Фото из архива MySlo

Сотрудники мобильных бригад продолжают обследовать тульские мосты

Работа специалистов не прекращалась и в новогодние праздники.

С 1 января по 9 января сформированные по поручению Алексея Дюмина специализированные группы провели следующие мероприятия: ремонт пешеходной зоны на Зареченском мосту (восстановление бетонной кромки, ямочный ремонт),

демонтаж бетонных плит на Баташевском мосту,

ремонт дорожного покрытия в зоне деформационных швов на Демидовском мосту,

противопаводковые мероприятия на всех мостах Тулы. Напомним, задача мобильных бригад – обследование мостовых сооружений, составление дефектных актов, определение количества материалов, необходимых для проведения технически несложных работ.