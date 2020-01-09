Фото из архива MySlo
Сотрудники мобильных бригад продолжают обследовать тульские мосты
Работа специалистов не прекращалась и в новогодние праздники.
С 1 января по 9 января сформированные по поручению Алексея Дюмина специализированные группы провели следующие мероприятия:
- ремонт пешеходной зоны на Зареченском мосту (восстановление бетонной кромки, ямочный ремонт),
- демонтаж бетонных плит на Баташевском мосту,
- ремонт дорожного покрытия в зоне деформационных швов на Демидовском мосту,
- противопаводковые мероприятия на всех мостах Тулы.
Напомним, задача мобильных бригад – обследование мостовых сооружений, составление дефектных актов, определение количества материалов, необходимых для проведения технически несложных работ.
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