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Сотрудники мобильных бригад продолжают обследовать тульские мосты
Фото из архива MySlo

Сотрудники мобильных бригад продолжают обследовать тульские мосты

Работа специалистов не прекращалась и в новогодние праздники.

С 1 января по 9 января сформированные по поручению Алексея Дюмина специализированные группы провели следующие мероприятия:

  • ремонт пешеходной зоны на Зареченском мосту (восстановление бетонной кромки, ямочный ремонт),
  • демонтаж бетонных плит на Баташевском мосту,
  • ремонт дорожного покрытия в зоне деформационных швов на Демидовском мосту,
  • противопаводковые мероприятия на всех мостах Тулы.

Напомним, задача мобильных бригад – обследование мостовых сооружений, составление дефектных актов, определение количества материалов, необходимых для проведения технически несложных работ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:36 0
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