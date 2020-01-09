Какие улицы Тулы останутся без электроэнергии 10 января
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 9 до 17 часов специалисты будут работать по следующим адресам:
- ул. Мартеновская, 10, 9, 15, 17, 11, 13, 5, 7, 21, 1, 3,
- ул. Гайдара, 10, 12,
- ул. Металлургов, 2,
- ул. Перекопская, 2, 1, 2-А, 3,
- ул. Кауля, 45-Б, 45, 45 к. 4, 45 к. 2, 45-В,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-91, 12,
- ул. Кирпичная, 16-36,
- п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17, 35, 41,
- ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
- ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
- ул. Металлургов, 56, 58,
- пр-д Рвовский,
- д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 18, 6-А.
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