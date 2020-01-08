Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Крапивне при пожаре в частном доме пострадал человек

В 3.37 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в одном из домов, расположенных на ул. Октябрьской в Крапивне. Через шесть минут на место прибыли три пожарных расчёта.

Пожар был потушен в 3.58. В результате происшествия дом выгорел внутри по всей площади. Пострадал один из жильцов – по предварительным данным, он надышался дымом. Причина пожара устанавливается.