Алексей Дюмин подарил отряду «Лиза Алерт» поисковое оборудование

Фото: vk.com/liza_alert_tula

Волонтёры получили два квадрокоптера и десять портативных навигаторов.

В преддверии Нового Года состоялась встреча представителей поискового отряда «Лиза Алерт» с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и главой регионального министерства молодежной политики Алексеем Давлетшиным.

Во время встречи обсуждалась возможность сотрудничества поисковиков с подразделениями МЧС и МВД, Единой дежурной диспетчерской службой и другими структурами, занимающимися поиском без вести пропавших людей.

По итогам встречи Алексей Дюмин решил подарить отряду поисковое оборудование – два квадрокоптера Mavik 2Pro и десять навигаторов Garmin 64. Поисковики уже получили оба квадрокоптера. Волонтёры регистрируют беспилотники в Росавиации проходят необходимое обучение.

«Отряд выражает благодарность губернатору. Это оборудование поможет нам ещё эффективнее решать задачи по поиску пропавших людей», – сообщает официальная группа «Лизы Алерт» «ВКонтакте».