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В Туле закрылась гостиная Деда Мороза: фоторепортаж
Фото ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

В Туле закрылась гостиная Деда Мороза: фоторепортаж

Мероприятие прошло 7 января 2020 года в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля.

В течение новогодних праздников зимний волшебник и его внучка с удовольствием фотографировались с мальчиками и девочками, водили хороводы и пели песни.

В рамках закрытия гостиной малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками. А украсили мероприятие танцевальные и вокальные номера в исполнении юных талантов Тульского областного колледжа культуры и искусства.

 
 
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Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 1
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 2
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 3
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 4
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 5
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 6
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 7
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 8
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 9
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 10
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 11
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 12
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 13
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 14
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 15
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 16
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 17
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 18
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 19
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 20
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 21
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 22
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 23
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 24
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 25
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 26
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 27
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 28
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 29
Закрытие гостиной Деда Мороза, Фото: 30
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