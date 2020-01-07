В Туле закрылась гостиная Деда Мороза: фоторепортаж

Фото ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

В течение новогодних праздников зимний волшебник и его внучка с удовольствием фотографировались с мальчиками и девочками, водили хороводы и пели песни.

В рамках закрытия гостиной малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками. А украсили мероприятие танцевальные и вокальные номера в исполнении юных талантов Тульского областного колледжа культуры и искусства.