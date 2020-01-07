Фото ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»
В Туле закрылась гостиная Деда Мороза: фоторепортаж
Мероприятие прошло 7 января 2020 года в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля.
В течение новогодних праздников зимний волшебник и его внучка с удовольствием фотографировались с мальчиками и девочками, водили хороводы и пели песни.
В рамках закрытия гостиной малыши и их родители отгадывали загадки, играли с новогодними персонажами и их помощниками. А украсили мероприятие танцевальные и вокальные номера в исполнении юных талантов Тульского областного колледжа культуры и искусства.
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