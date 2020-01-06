«Любочка», «Земля», «Рейкьявик»: В Туле выступят «Маша и Медведи»

На сцене Concert Hall выступит группа «Маша и Медведи». Они повзрослели, стали глубже и серьезнее, но - они всё те же! Те же замечательные и хулиганские.

Маша Макарова и ее коллектив привезут в наш город новые песни и ваши любимые хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом фильма «Брат 2», «Рейкьявик» и многое другое.

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Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

С 9 января: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной