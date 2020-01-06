«Любочка», «Земля», «Рейкьявик»: В Туле выступят «Маша и Медведи»
Концерт состоится 17 января в Concert Hall. Успейте купить билет!
На сцене Concert Hall выступит группа «Маша и Медведи». Они повзрослели, стали глубже и серьезнее, но - они всё те же! Те же замечательные и хулиганские.
Маша Макарова и ее коллектив привезут в наш город новые песни и ваши любимые хиты: «Любочка», «Земля», ставшая лейтмотивом фильма «Брат 2», «Рейкьявик» и многое другое.
Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
С 4 января: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
С 4 января: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
С 9 января: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
Другие статьи по темам
Место