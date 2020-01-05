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В центре Тулы произошла пьяная поножовщина

В центре Тулы произошла пьяная поножовщина

Конфликт случился на улице Тургеневской в районе семи часов утра между двумя пьяными мужчинами.

Мужчины затеяли драку в районе бара «Гетсби». Очевидцы рассказывают, что у одного из буянов в руках оказался нож.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, на ул. Тургеневской произошел конфликт между двумя мужчинами, предположительно находившимися в состоянии алкогольной опьянения.

В ходе инцидента одному из них были причинены ранения ножом. Нож изъят, подозреваемый задержан. Обстоятельства случившегося устанавливаются

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драканожпоножовщина
Место
Тулаулица Тургеневская

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