На 190-м км автодороги «Крым» Мерседес «догнал» Ладу Приору
Авария произошла недалеко от Одоевского шоссе.
Автомобили Мерседес и Лада Приора двигались в попутном направлении. В какой-то момент иномарка набрала скорость и "догнала" Приору. От удала отечественная легковушка съехала в кювет.
На место приехала бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших.
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