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На 190-м км автодороги «Крым» Мерседес «догнал» Ладу Приору

На 190-м км автодороги «Крым» Мерседес «догнал» Ладу Приору

Авария произошла недалеко от Одоевского шоссе.

Автомобили Мерседес и Лада Приора двигались в попутном направлении. В какой-то момент иномарка набрала скорость и "догнала" Приору. От удала отечественная легковушка съехала в кювет.

На место приехала бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Авария на 190-м км трассы Крым, Фото: 1
Авария на 190-м км трассы Крым, Фото: 2
Авария на 190-м км трассы Крым, Фото: 3
Авария на 190-м км трассы Крым, Фото: 4
Авария на 190-м км трассы Крым, Фото: 5
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Фотограф: Леонид Почекин
сегодня, в 15:58 +5
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