На 190-м км автодороги «Крым» Мерседес «догнал» Ладу Приору

Авария произошла недалеко от Одоевского шоссе.

Автомобили Мерседес и Лада Приора двигались в попутном направлении. В какой-то момент иномарка набрала скорость и "догнала" Приору. От удала отечественная легковушка съехала в кювет.

На место приехала бригада скорой помощи. К счастью, обошлось без пострадавших.