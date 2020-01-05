На Рождество спасатели будут дежурить в храмах и церквях

Проведены обследования всех 153 культовых учреждений, на которых будут проводиться Рождественские Богослужения.

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников в году — Рождество Христово. По православной традиции, в день празднования проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих.



В Тульской области праздничные богослужения в честь Рождества Христова будут проходить в храмах. Накануне праздника сотрудники отделов надзорной деятельности провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности храмов и церквей.

Проведены обследования всех 153 культовых учреждений, на которых будут проводиться Рождественские Богослужения.



Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных мероприятий будет организовано дежурство сотрудников государственного пожарного надзора и Федеральной противопожарной службы МЧС России по Тульской области.

В ночь с 6 на 7 января митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы. Праздничные богослужения пройдут и в других храмах города и области.