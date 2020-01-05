Фото пресс-службы администрации Тулы.
Жители 70 домов в тульском совхозе Новомедвенский остались без воды
По информации администрации города Тулы, на месте аварии сейчас работает аварийная бригада, которая ведет земляные работы.
В совхозе Новомедвенский на улице Туполева в Туле произошла коммунальная авария - произошел порыв трубы диаметром 100 мм.
В результате аварии около 70 частных домовладений остались без воды. Жителям совхоза организован подвоз питьевой воды.
Галерея
Другие статьи по темам
Место