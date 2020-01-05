На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись два автомобиля

Авария произошла днем. На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова столкнулись Лада Калина и KIA Sportage. По информации группы по пропаганде УГИБДД УМВД по Тульской области, отечественная легковушка поворачивала налево с улицы Дмитрия Ульянова и не предоставил преимущество иномарке, которая двигалась прямо.

В результате аварии пострадала пассажирка Лады Калины. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и «Скорой помощи». Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.