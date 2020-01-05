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На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись два автомобиля

На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова в Туле столкнулись два автомобиля

По предварительной информации, Лада Калина не уступила дорогу KIA Sportage.

Авария произошла днем. На пересечении Красноармейского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова столкнулись Лада Калина и KIA Sportage. По информации группы по пропаганде УГИБДД УМВД по Тульской области, отечественная легковушка поворачивала налево с улицы Дмитрия Ульянова и не предоставил преимущество иномарке, которая двигалась прямо.

В результате аварии пострадала пассажирка Лады Калины. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и «Скорой помощи». Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются.

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Место
ТулаКрасноармейский проспектулица Дмитрия Ульянова

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