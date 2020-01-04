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В Туле для туристов появился мобильный центр приема гостей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле для туристов появился мобильный центр приема гостей

Здесь гости региона смогут узнать о достопримечательностях тульского края.

В Туле на улице Металлистов рядом с Кремлем появился мобильный туристско-информационный центр. Он будет работать по 8 января 2020 года.

Здесь туристы смогут узнать о достопримечательностях тульского края, о мероприятиях и событиях, получить консультацию по туристическим маршрутам и объектам, бесплатные туристические карты и буклеты, а также выиграть призы в беспроигрышной акции за регистрацию в мобильном приложении VisitTula.

Напомним, что мобильное приложение было запущено в декабре 2019 года. Оно предоставляет туристам и жителям Тульской области возможность использовать индивидуальную бесплатную электронную карту лояльности. А также позволяет узнать о предстоящих мероприятиях в регионе и воспользоваться интерактивной картой для формирования своего собственного туристического маршрута.

Отметим, что также в Туле на постоянной основе работает Центр приема гостей на площади Восстания и туристско-информационный центр возле городского пространства «Искра».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:45 +2
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