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«Арсенал» на сборах сыграет с командами из Румынии и Азербайджана

«Арсенал» на сборах сыграет с командами из Румынии и Азербайджана

Напомним, что сборы состоятся в Турции.

Тульский «Арсенал» выйдет из отпуска 14 января. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Зимние сборы команда Игоря Черевченко проведет в Турции.

Первый этап подготовки продлится по 27 января. Второй сбор состоится с 31 января по 13 февраля, а заключительный стартует 17 февраля и завершится 28 февраля.

Стали известны два соперника «Арсенала» на предстоящих сборах. 22 января оружейники сыграют с азербайджанской «Кешлей», а 23 января — с румынским ФК «Сепси».

Отметим, что в данный момент «Кешля» занимает третье место в чемпионате Азербайджана, а «Сепси» — восьмое в чемпионате Румынии.

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Автор: Кристина Вернигорина
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