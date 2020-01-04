«Арсенал» на сборах сыграет с командами из Румынии и Азербайджана
Напомним, что сборы состоятся в Турции.
Тульский «Арсенал» выйдет из отпуска 14 января. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Зимние сборы команда Игоря Черевченко проведет в Турции.
Первый этап подготовки продлится по 27 января. Второй сбор состоится с 31 января по 13 февраля, а заключительный стартует 17 февраля и завершится 28 февраля.
Стали известны два соперника «Арсенала» на предстоящих сборах. 22 января оружейники сыграют с азербайджанской «Кешлей», а 23 января — с румынским ФК «Сепси».
Отметим, что в данный момент «Кешля» занимает третье место в чемпионате Азербайджана, а «Сепси» — восьмое в чемпионате Румынии.
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