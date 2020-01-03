С начала праздников в Туле произошло 80 ДТП и 6 коммунальных аварий

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 3 января, в ЕДДС глава администрации Тулы обсудил с дежурными ситуацию в городе.

По распоряжению главы администрации города Тулы Дмитрия Миляева штаб работает с 31 декабря по 8 января для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения.

Основная задача городского штаба, чтобы праздничные дни прошли спокойно и без ЧС для жителей и гостей Тулы.

Городской штаб работает на базе ЕДДС. Туляки во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жизнеобеспечения могут обращаться на телефоны ЕДДС: 8 (4872)47−20−34, 8 (4872)47−20−37, 1391.? Кроме того, дежурство организовано в главных управлениях администрации города по территориальным округам, в управлениях по транспорту и дорожному хозяйству, по городскому хозяйству и по благоустройству, в ресурсоснабжающих организациях. Все службы ведут мониторинг ситуации в городе по профильным вопросам — ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт и т. д.

Глава администрации заслушал отчеты об обстановке в городе. Как доложил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» Николай Безруков, в новогодние праздники зафиксировано две аварийные ситуации по электроснабжению и 4 — по водоснабжению. Все ликвидированы в нормативные сроки. Произошло 80 ДТП, в которых два человека погибли и 9 пострадали. Спасатели осуществили 21 выезд, 29 гражданам оказана помощь, спасены 4 человека.

Глава администрации дал поручение усиленно контролировать санитарное состояние дворовых территорий — в некоторых дворах грязно и скользко. Управляющие компании должны выполнять свои обязательства перед жителями.