Как не стать жертвой мошенничества с банковскими картами

Стать жертвой мошенника можно не только на улице. С развитием технологий охотники за наживой быстро освоили и виртуальное пространство. Рассмотрим, какие схемы работают в интернете и как можно обезопасить себя от кражи.

Место действия: сервис объявлений

Если вы решили купить товар с рук или продать ненужную вам вещь, будьте внимательны — мошенники нередко играют роль покупателей или продавцов. На ваш товар находится крайне заинтересованный покупатель, который готов перевести аванс на ваш счет и просит у вас не только номер карты или номер телефона, но и код проверки подлинности карты (три цифры на обратной стороне, например, CVV или CVC). Такой подход должен вас насторожить — ведь для перевода денег достаточно знать только номер карты.

Если вы покупаете товар с рук, у вас могут попросить предоплату и сообщить все данные карты. Если перед вами мошенник, то в лучшем случае вы останетесь без денег, которые отправили авансом. В худшем — если у вас попросили все данные карты — рискуете остаться и без средств на счете.

Как предотвратить? Будьте осторожны, покупая товары с рук через социальные сети или специальные сайты. Всегда старайтесь проверить потенциального покупателя или продавца по отзывам. В сообществах и на сервисах обычно есть «черный список» (и покупателей, и продавцов) и модераторы. Проверьте профиль продавца — часто мошенники создают фальшивые страницы с минимумом информации.

Место действия: социальные сети и мессенджеры

Ваш друг прислал вам личное сообщение с просьбой одолжить денег или со странной ссылкой. Это значит лишь одно — аккаунт вашего друга взломали.

Незнакомый человек пишет вам личное сообщение, в котором предлагает стабильный и высокий доход за некую несложную работу. В сообщении нет конкретной информации, но есть ссылка, по которой вы якобы найдете подробности. По такой ссылке нет работы мечты — разве что компьютерный вирус.

Часто мошенники представляются сотрудниками известных брендов и компаний из любых областей. Вам обещают кредиты под низкий процент, большие скидки, бесплатные товары или говорят, что вы выиграли в конкурсе. Чтобы получить приз или скидку, от вас требуется всего ничего — сообщить данные вашей карты, паспорта или все сразу.

Как предотвратить? Если странные сообщения через социальные сети шлет ваш друг, как можно скорее позвоните ему и выясните, действительно ли ему нужна помощь. Или мошенники взломали его аккаунт — и могут обмануть кого-то еще. Например, его бабушку!

Ссылки из сообщений незнакомцев — не лучший способ искать заработок в интернете, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Если незнакомцы пишут вам от лица компании или бренда, лучше уточнить информацию на официальном сайте компании или ее странице в социальной сети — крупные компании редко проводят конкурсы, в которых вы можете победить, даже не участвуя, и никогда просто так не запрашивают ваши личные данные, а тем более данные карты.

Место действия: ваш смартфон

Зловредные программы умеют маскироваться под мобильные банки и таиться в разных приложениях, которые вы скачиваете на телефон. Как предотвратить? Скачивайте приложения на телефон только в официальном магазине. Обращайте внимание в первую очередь на разработчика приложения — в официальных банковских приложениях указан сам банк. Внимательно читайте описание приложения. Не скачивайте приложения сторонних разработчиков.

Место действия: электронная почта

Вам на почту присылают письма с обещанием подарков, денег и кредитов. Мошенники пытаются заманить вас чем угодно: предлагают работу с большой зарплатой, которую вы не искали. Пишут, что вы выиграли машину. Присылают ответ на якобы ваше письмо. Просто хотят «познакомиться поближе».

В строке отправителя может быть как неизвестный вам человек (часто иностранец), так и известный сайт, платежная система, онлайн-сервис или банк. Ничего страшного не произойдет, если вы просто откроете письмо, но не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения из письма — так вы рискуете заразить компьютер вирусом, который позволит мошенникам его контролировать. И тем более не вводите данные вашей карты.

Как предотвратить? В почте есть встроенный спам-фильтр — часть подозрительных писем всегда попадает в специальную папку. Но несмотря на это всегда обращайте внимание на заголовок письма, его отправителя и содержание. Компании всегда рассылают почтовые рассылки с одних и тех же адресов и редко допускают ошибки в письмах — а вот мошенники часто пишут с большим количеством ошибок, нечитаемых системой символов и перевирают название компании в адресе. Не переходите по ссылкам из таких писем и не скачивайте вложения из них.

Место действия: сайт-двойник

Мошенники копируют известные сайты, используя похожее название компании и оформление. Например, вы хотите узнать, есть ли у вас штрафы в ГИБДД или как оформить кредит онлайн, а попадаете на фишинговый сайт, то есть сайт-клон. Если вы введете на таких сайтах свои данные, они попадут в руки злоумышленников.

Как предотвратить? Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера: на сайте-клоне будет допущена ошибка. Оплачивайте покупки только через сайты с защищенным соединением и значком платежной системы. Внимательно изучите и содержание сайта — злоумышленники часто невнимательно относятся к наполнению сайта. Добавьте в закладки сайты, которыми часто пользуетесь, чтобы не набирать адрес вручную — так вы не ошибетесь в названии и попадете на нужный вам сайт.