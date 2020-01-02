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Новогодние каникулы в «Октаве»: фестиваль мультфильмов, экскурсия в мир Гарри Поттера и спектакли

Новогодние каникулы в «Октаве»: фестиваль мультфильмов, экскурсия в мир Гарри Поттера и спектакли

В новогодние праздники в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет несколько ярких мероприятий для детей и их родителей.

2 и 3 января — уикенд Большого фестиваля мультфильмов. В первый день покажут подборку лучших анимационных фильмов для дошкольников со всего мира «Робот и кит», и «Цирк на колесах» — лучшие российские мультфильмы, снятые в 2019 году.

Во второй день уикенда ребят ждут увлекательные анимационные истории, объединенные в программу «После школы». Программу представит киновед Ксения Гапченко. Фестиваль пройдет в Большом зале кластера.

Начало – в 15:00. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация.

3 января в рамках выставки «Как звучит книга?» состоится экскурсия в волшебный мир книг о Гарри Поттере.

Начало в 15:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Завершится первая неделя Нового года концертом группы RSAC. 4 января группа выступит на «Октаве». Билеты – в Myslo кассе.

Со 2 по 5 января в Музее станка будет идти детский спектакль-квест «Мальчик, который потерял голос». Мультимедийное представление настолько понравилось жителям и гостям города прошлой зимой, что создатели решили возобновить его показы в начале 2020 года и продлить до конца зимы. Спектакль рассказывает о мальчике, путеводителем для которого служит старый радиоприемник, случайно найденный в снегу. Из устройства звучат отрывки из нобелевской лекции, школьный урок, песня, спор двух ученых. Все эти фрагменты, собранные вместе, помогают герою преодолевать трудности в путешествии, а участникам интерактивного спектакля – ближе познакомиться с выдающимися историческими личностями и важными событиями. Постановка будет интересна школьникам, а также детям с родителями. Билеты для группового посещения можно забронировать по телефону 8-800-707-26-62.

С 5 по 8 января театральная компания «Барабан» презентует юным гостям спектакль «Волшебная зима».  Юные гости познакомятся с малышом Муми-троллем. Эта сказка о том, что зима — одно из самых волшебных времен года, целый таинственный и безграничный мир. Сказка будет идти в Лектории библиотеки.

Все дни будет по три сеанса —в 10:00, в 13:00 в 15:00. Стоимость одного общего билета на ребенка и родителя — 800 рублей. Купить билеты можно на месте.

7 января телеканал Cartoon Network покажет в Большом зале «Октавы» свои рождественские хиты для детей от шести лет и их родителей. Гости увидят эпизоды из «Гамболы», «Всей правды о медведях», «Времени приключений» и других сериалов телеканала по тематике зимних праздников. 

Показ – в 15:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

8 января на «Октаву» приезжает знаменитый кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин. Он представит гостям картину «Большая поэзия», которую поставил его сын Александр.  Премьера фильма состоялась на ХХХ кинофестивале «Кинотавр», он получил призы за лучшую мужскую роль и режиссуру. После просмотра Павел Лунгин обсудит картину со зрителями.

Начало – в 17:00. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:08 0
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