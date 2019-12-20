В «Октаве выступит» алтернативный коллектив Red Samara Automobile Club, или RSAC.

RSAC — музыкальный проект, начатый Феликсом Бондаревым в 2007 году. Сегодня в составе группы Леонид Затагин, Иван Амельченко, Элла Пономарева. В рамках проекта выпущено 4 альбома. Визитная карточка группы — песня «Я по тебе скучаю». Именно по ней можно создать мнение о творчестве коллектива. Сегодня группа RSAC вышла из андеграунда и набирает популярность. Новую волну известности ей принес трек «Не мешай». Именно с ним музыканты выступили 5 июня 2019 года в программе «Вечерний Ургант».

12 августа группа успешно выступила на Motherland Summer, крупнейшем московском фестивале современной отечественной музыки под открытым небом.

После фестиваля группа отправилась в большое турне по России и Беларуси, в ходе которого были даны концерты в 15 городах. Завершающие тур выступления прошли в декабре в Москве и Санкт-Петербурге.