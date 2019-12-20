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RSAС

RSAС

В «Октаве выступит» алтернативный коллектив Red Samara Automobile Club, или RSAC.

RSAC — музыкальный проект, начатый Феликсом Бондаревым в 2007 году. Сегодня в составе группы Леонид Затагин, Иван Амельченко, Элла Пономарева. В рамках проекта выпущено 4 альбома. Визитная карточка группы — песня «Я по тебе скучаю». Именно по ней можно создать мнение о творчестве коллектива. Сегодня группа RSAC вышла из андеграунда и набирает популярность. Новую волну известности ей принес трек «Не мешай». Именно с ним музыканты выступили 5 июня 2019 года в программе «Вечерний Ургант».

12 августа группа успешно выступила на Motherland Summer, крупнейшем московском фестивале современной отечественной музыки под открытым небом.

После фестиваля группа отправилась в большое турне по России и Беларуси, в ходе которого были даны концерты в 15 городах. Завершающие тур выступления прошли в декабре в Москве и Санкт-Петербурге.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
4 января 2020, суббота
19:00
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Касса
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кто похитил Новый год?
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8 января, среда 12:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Clockwork Times
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25 января, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Мистер Икс
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7 февраля, пятница 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1100 ₽
Рок-ёлка
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6 января, понедельник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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7 марта, суббота 20:00
Public, ресторан
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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