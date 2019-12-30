Выставка «Ручные и говорящие»: яркие ара, говорливые какаду и благородные попугаи

Общались ли вы когда-нибудь с большими попугаями? Если нет, обязательно загляните на выставку. Пернатые одарят вас вниманием и продемонстрируют свои таланты.

Один зал нового здания Тульского экзотариума на три месяца превратился в настоящий тропический лес. В нем поселились настоящие большие попугаи: какаду, ара, ара кинги, жако, лорикеты, благородные попугаи и амазоны.

Птицы приехали в Тулу из Костромы вместе с хозяином Александром Киренковым, ученым, который посвятил жизнь наблюдениям за своими питомцами, их обучению и разведению.

В выставке участвуют 14 представителей пернатых, и, по словам хозяина, это самые яркие и общительные представители его коллекции. Каждый попугай – индивидуальность, со своим характером, манерой общения и привычками.

– В Костроме в Музее природы у нас есть постоянная выставка, но вот так выезжаем мы впервые. Приехали в Тулу, потому что здесь можно создать для птиц действительно хорошие условия. Все птицы привыкли к общению с человеком. Они любят, когда на них обращают внимание, смотрят на всех с интересом, пытаются понравиться и играют на камеру, если видят, что их снимают, – рассказывает Александр Киренков. – На самом деле, не только посетители смотрят на птиц, но и они на людей. Когда на выставке нет гостей, они скучают.

Попугаи – птицы с характером: одни дружит между собой, другие друг друга недолюбливают, так что владельцы выставки выпускают птиц из вольеров по очереди. Но всегда кто-то из питомцев свободно перемещается по помещению, так что у посетителей есть возможность поговорить с ними.

Коллекция попугаев собиралась хозяевами в течение 30 лет. Самая возрастная птица – попугай бурохвостый жако – живет у Александра уже 21 год, притом что попала к нему уже во взрослом возрасте.

– Возраст крупных попугаев можно сравнить с человеческим, – говорит директор выставки. – Они живут до 80 лет, так что и 30 лет для них совсем не старость. А тех, кому три года, запросто можно назвать птенцами. Средний возраст наших птиц – 15 лет, и большинство мы вырастили из птенцов.

Все птицы на выставке коммуникабельные и умеют разговаривать.

– Большинство попугаев можно научить говорить, – уверены орнитологи выставки. – Но начинать обучение нужно еще в самом раннем возрасте, взрослую птицу обучить почти нереально. И самый главный залог успеха: попугай должен вам полностью доверять, иначе ничего не выйдет. Сложно идут только первые 5-6 слов, а потом они перенимают слова сами по себе. Наши попугаи пополняют словарный запас постоянно, когда болтают здесь вечерами друг с другом. Конечно, птицы не вкладывают в слова такого смысла, как люди, но у них возникают устойчивые ассоциации. Например, когда они хотят есть, то кричат: «Кушать!», а когда видят кошку, говорят: «Мяу!».

Несмотря на это орнитологи оценивают интеллект крупных попугаев наравне с собачьим. У них меняется настроение, они играют и проказничают. Например, какаду Маруся устраивает прятки с хозяином: открывает заслонки в вольерах и ждет, пока ее найдут.

На выставке есть свои звездочки. Например, Луиша. Это молуккский какаду, крупный и очень общительный. Он очень любит детей, но требует внимания от каждого посетителя. А если вы отвернулись, непременно будет кричать, звать папу и махать крыльями.

Жася – многоцветный лорикет. Птичке три года, это птенец из собственного разведения выставки. Несмотря на миниатюрный размер, Жася умеет отлично говорить, а еще прекрасно танцует.

А вот две девочки, попугаи ара, – пример настоящей дружбы. Они дружат с младенческого возраста и обе обожают орешки.

А главный говорун здесь – краснохвостый жако Жаня. Родина этого вида – Африка. И Жаня приехал в Кострому прямиком из питомника по разведению в Судане совсем малышом. А сейчас ему 14 лет.

Жако – самые способные имитаторы человеческой речи, они копируют всё, в том числе интонацию и голос человека, поэтому их словарный запас составляет несколько сотен слов.

Несмотря на то, что выставка интерактивная, организаторы будут пристально следить за общением посетителей и птиц. Всё это в интересах безопасности: крупные попугаи с легкостью разгрызают грецкий орех, так что могут больно укусить, если им что-то не понравится.

А еще посетители просят гостей не приносить вкусняшки для попугаев. Питание у них сбалансированное, и лишние орешки и фрукты могут плохо сказаться на здоровье птиц.

Кстати, питаются они по-разному. Большинство зерноядные, в их рационе – семена, орехи и фрукты. Но есть и щеткоязычные, такие как Жаня, их кормят детским питанием, медом, нектаром и фруктами.

Выставка «Ручные и говорящие» пробудет в Туле до 29 марта.