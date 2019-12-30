Новые законы: Что изменится в  2020 году?

Цены Вино. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр, с 2021 года – 32 рубля, с 2022-го – 33 рубля. Акциз на шампанское в 2020 году будет на уровне 40 рублей за литр, в 2021-м – 41 рубль, в 2022-м – 43 рубля. Соответствующее постановление подписал Владимир Путин. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятoв. С остальных налог будет взиматься в размере 31 рубль за литр (32 и 33 рубля в 2021-м и 2022-м годах).

По оценкам экспертов, рост цен как на российские, так и на импортные вина может составить от 5 до 10%.

Отдых. В Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта прогнозируют новый рост цен на авиабилеты уже в первом квартале 2020 года из-за подорожания топлива. По данным разных сервисов для путешествий, цены на внутренние перелеты эконом-классом выросли на 6,5-18%, а билеты за границу подорожали на 3,3-10%.

Кроме цен на авиакеросин на стоимость перелетов будут влиять валютные курсы. Чем дороже евро и доллар к рублю, тем выше ценник на зарубежные перелеты.

По оценкам экспертов, в 2020 году цены на отдых в среднем секторе будут колебаться в диапазоне плюс-минус 10-12% от цен 2019 года.

Уже сейчас наметилась тенденция на снижение цен на 10-15%.

Несколько подорожает отдых в Турции, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога для туристов за проживание в гостиницах. Он вступает в силу с 1 апреля 2020 года: сбор составит 1% от стоимости номера. Позже его планируют повысить до 2%. Налог будет взиматься с гостей пансионатов, гостевых домов, гостиниц, кемпингов, бутик– и апарт-отелей. Закон также распространяется на объекты при гостиницах: аквапарки, кафе, рестораны, парки развлечений. В счетах налог появится отдельной строкой.

Автомобили. С начала года в России повысится ставка утилизационного сбора. Максимальное повышение сбора произойдет в сегменте легковых автомобилей – в среднем на 110,7%: для машин с объемом двигателя меньше литра сбор увеличится на 46,1%, с двигателем объемом от 3,5 литра – на 145%, с двигателем 1-2 литра – на 112,4%. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.

Повышение утилизационного сбора должно привести к снижению таможенных пошлин на импортируемые автомобили. Предполагается, что рост цен на импортные автомобили составит 2-5%. Что касается российских авто, то Мин­промторг уверен: сдержать цены помогут меры господдержки.

Туалеты на ЖД вокзалах стали бесплатными на всех железнодорожных вокзалах дальнего следования уже с 1 января, причем как для встречающих, так и для провожающих. Это правило будет распространяться только на те вокзалы, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы.



Пособия и пенсии

МРОТ вырастет. Прибавка – 850 рублей (на 7,5%). Таким образом минимальный размер оплаты труда составит 12 130 рублей.

Детские пособия. С 1 января 2020 года ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 рублей будут отменены.

Вместе с тем, кому компенсационная выплата была назначена до вступления указа в силу, выплата сохраняется. Это правило также распространяется и на тех, кому выплата будет назначена при рождении ребенка до 1 января 2020 года.

Кроме того, Федеральным законом от 02.08.2019 №305-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которым установлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка в семье.

С 2020 года указанные выплаты будут получать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (22 762 руб.). Кроме этого выплата будет предоставляться на детей от полутора до 3-х лет.

По вопросу оформления ежемесячного пособия в связи с рождением первого ребенка необходимо обращаться в любой МФЦ, расположенный на территории Тульской области, или в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

По вопросу оформления ежемесячного пособия в связи с рождением второго ребенка необходимо обращаться в любой МФЦ, расположенный на территории Тульской области, или в управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

В 2020 году размер материнского капитала составит 466 617 рублей.

Напомним, деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

Премии врачам. В 2020-2022 годах предусмотрены стимулирующие выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров.

Кроме того, расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из федбюджета.

Индексация пенсии. Неработающим пенсионерам с начала года повысят пенсии на 6,6% (ожидаемый показатель инфляции в 3,8 %).

С 1 апреля увеличится на 7% государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии.

Фиксированная выплата составит 5 686,25 рубля, а один ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) увеличится до 93 рублей.

Изменятся показатели, которые дают право на назначение пенсионного обеспечения:

минимальный стаж – 11 лет;

?количество ИПК – от 18,6;

пенсионный возраст: 56,5 лет (женщины) и 61,5 год (мужчины).

Налоги

Студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает четырех тысяч рублей в год. Также не будут платить подоходный налог пострадавшие в различных ЧС и те, кто предоставил им жилье на условиях аренды, если за нее платит федеральный бюджет.

Также с января 2020 года от налогообложения освобождаются выплаты для педагогов по программе «Земский учитель». Она начнет работать с 1 января по инициативе Владимира Путина. Это позволит привлечь в сельскую местность новых специалистов и повысить качество образования по всей стране.

Минимальный срок владения единственным жильем, после которого можно не платить НДФЛ при продаже, сокращается с пяти до трех лет. Это распространяется также на земельный участок, на котором расположен дом с хозпостройками.

Кстати, налоговые органы с 1 апреля 2020 года смогут информировать налогоплательщиков о наличии у них недоимки через СМС, по электронной почте или иными не противоречащими закону способами, но не чаще одного раза в квартал и при условии получения их письменного согласия на такое информирование.

Статья 46 НК РФ дополнена новым правилом для взыскания небольшого долга: если общая сумма долга, пеней, штрафов за 3 года не превысит 3 тыс. рублей, решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев с момента истечения трехлетнего срока, в остальных случаях сохраняет действие общее правило. Нововведения вступают в силу с 1 апреля 2020 года.

Новые правила

На новом авто ездить без номеров нельзя. Десятидневный срок, в течение которого можно передвигаться на новой машине по дорогам без номерных знаков, отменен.

Регистрировать авто будут автосалоны, правда только те, которые получат статус «специализированных организаций» – после прохождения проверок.

Они передадут документы в ГИБДД, изготовят номерные знаки и отдадут их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов машины будут выезжать уже с номерами.

Для вторичного рынка ничего не изменится – у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет.

Биопродукты и «органик». В России начнет работать система сертификации органической продукции. Благодаря этому производители больше не смогут называть свои товары «органик», не имея на то основания, то есть в маркетинговых целях. Пометку «био» или «органик» можно будет ставить, только если продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений.

Стоимость беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах снизится. Теперь пошлинами будут облагаться товары на сумму от 200 евро. Ранее она составляла 500 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизится – до 15% от стоимости покупки. Максимальный вес беспошлинной посылки останется прежним – не более 31 кг. Если он превышен, придется заплатить по два евро за каждый лишний килограмм. Если одновременно превышены и вес, и стоимость посылки, то будет начислена наибольшая пошлина из двух, а не обе сразу.

Покупателей жилья защитят от мошенников. С 1 января 2020 года покупатели квартир, пострадавшие от ушлых продавцов и оказавшиеся в итоге и без крыши над головой, и без денег, смогут возместить ущерб из федерального бюджета. Истребовать это жилье можно будет в судебном порядке, если будет доказано, что его продавал тот, кто не имел права это делать. Тогда законом предоставляется возможность компенсировать стоимость данного жилого помещения либо в соответствии со стоимостью, указанной в законе, то есть кадастровой стоимостью, либо в соответствии с реальной рыночной стоимостью – на выбор гражданина, который лишился приобретенного жилья. Закон вступил в силу с 1 января 2020 года и имеет обратную силу.

Беременные и женщины с маленькими детьми в СИЗО получат отдельные камеры. Закон разрешил арестованным матерям, которые ждут ребенка или уже имеют маленьких детей, держать ребенка при себе. То есть теперь, если молодая мама получает срок, она может взять малыша с собой в колонию. Санитарная норма площади на каждого ребенка в возрасте до трех лет, находящегося в камере вместе с матерью, – не менее четырех квадратных метров.

Расширяется перечень редких заболеваний. В частности, список пополнил диагноз «апластическая анемия неуточненная» и «наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)». До сих пор люди, страдающие этими заболеваниями, сталкивались с большими проблемами – они могли получить лечение лишь за счет региональных бюджетов.

В аэропорты вернут курилки. Запрет действовал в России с 2013 года. Но с 2020 года аэропортам вновь предоставляется возможность создавать специальные изолированные помещения для курения, но только в зонах нахождения уже зарегистрированных на рейс пассажиров после прохождения предполетного досмотра, а также в зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

Льготная ипотека на селе. Россияне смогут получать выгодную ипотеку на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях:

срок кредита – не более 25 лет;

ставка – до 3%;

размер кредита – до 3 млн рублей (для Ленинградской области и ДФО – до 5 млн рублей);

первоначальный взнос – не менее 10%.

Незарегистрированные лекарства разрешены. Для лечения конкретного пациента или группы больных с 1 марта 2020 года можно ввозить незарегистрированные препараты, в том числе психотропные и содержащие наркотические вещества. Но чтобы это сделать легально, необходимо получить на такие препараты заключение врачебной комиссии о том, что препарат необходим больному и альтернативы ему из числа зарегистрированных в стране лекарств нет.

Билетным спекулянтам – штраф. КоАП теперь содержит солидные штрафы для нелегальных торговцев театральными билетами. Продать можно только билет, купленный для себя: человек его приобрел, но после обстоятельства изменились, и он не может посетить представление. Цена при этом не должна быть выше той, по которой человек их купил в кассе. За нарушение этих правил грозит штраф – от 1,5 до 2 цен билета. Продажа билетов с комиссией за сопутствующие услуги выше 10% грозит должностным лицам штрафом в размере от 1,5 до 2 цен билета, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – от 2- до 3-кратной цены.

Ответственное обращение с животными. В 2020 году вступают в силу важные нормы закона об ответственном обращении с животными: новые правила выгула собак опасных пород, запрет контактных зоопарков и содержания диких животных дома, регулирование деятельности приютов для животных. Также при обращении с бездомными животными можно будет руководствоваться только программой «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания».

Общение с приставами онлайн. Обжаловать действия или бездействие судебных приставов можно будет онлайн.Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, будет доступна в электронной форме или по СМС.

Ограничение размера процентов по кредиту. Проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу достигнут его полуторакратного размера. Ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности.