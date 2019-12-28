В дни новогодних каникул «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

С 31 декабря по 9 января для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей будет введен особый режим контроля за газораспределительными сетями.

На усиленный режим работы переведена аварийная служба «04» и другие подразделения оперативного реагирования, приняты дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения газового хозяйства.

– Природный газ безопасен, если ответственно подходить к соблюдению правил эксплуатации газовых приборов. Мы просим туляков быть внимательными и незамедлительно сообщать о запахе газа по телефонам аварийной службы «04», с мобильного – «104» или «004». Прием вызовов со всех трех номеров специалисты компании осуществляют круглосуточно, – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

В праздничные дни, когда существенно возрастает потребление газа и повышается нагрузка на внутридомовое газовое оборудование, важно соблюдать правила безопасности: