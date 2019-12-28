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В дни новогодних каникул «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

В дни новогодних каникул «Тулагоргаз» перейдет на усиленный режим работы

С 31 декабря по 9 января для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей будет введен особый режим контроля за газораспределительными сетями.

На усиленный режим работы переведена аварийная служба «04» и другие подразделения оперативного реагирования, приняты дополнительные меры по усилению охраны опасных производственных объектов и объектов жизнеобеспечения газового хозяйства.

– Природный газ безопасен, если ответственно подходить к соблюдению правил эксплуатации газовых приборов. Мы просим туляков быть внимательными и незамедлительно сообщать о запахе газа по телефонам аварийной службы «04», с мобильного – «104» или «004». Прием вызовов со всех трех номеров специалисты компании осуществляют круглосуточно, – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тулагоргаз» Алексей Емельянов.

В праздничные дни, когда существенно возрастает потребление газа и повышается нагрузка на внутридомовое газовое оборудование, важно соблюдать правила безопасности:

  • перед включением газовых приборов проверять тягу,
  • пользоваться газовыми приборами только при открытой форточке,
  • не пользоваться одновременно газовой колонкой и вытяжкой,
  • перед зажиганием горелки духовки духовку необходимо проветрить в течение 3-5 минут,
  • не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых колонок,
  • не отапливать помещение газовой плитой,
  • не оставлять включенный газ без присмотра,
  • не разрешать пользоваться газом детям и людям, которые не знают правил безопасности.
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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:30 +1
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Тула

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