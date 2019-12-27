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В Туле чествовали сотрудников МЧС: фоторепортаж

В Туле чествовали сотрудников МЧС: фоторепортаж

27 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя и 29-й годовщине МЧС России.

Приветствуя собравшихся, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тульские спасатели по праву заслужили авторитет в нашей стране и далеко за её пределами, добросовестно и эффективно решая поставленные задачи:

- При возникновении катастроф и ЧС, противостоянии природной стихии вы первыми приходите на помощь тем, кто оказался в беде. Это касается и вооруженных конфликтов, где вы неизменно проявляете личное мужество и отвагу. По долгу службы вы нередко помогаете коллегам из других регионов — от западных границ России до Дальнего Востока.

Только в этом году сотрудники регионального МЧС спасли от огня более 300 жителей нашего региона, в том числе 24 ребёнка.

Большое внимание уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций. Тульский центр управления в кризисных ситуациях уже не первый год занимается моделированием самых разных ЧС. Это позволяет точнее оценивать обстановку и быстрее принимать действенные меры.

Алексей Дюмин поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и заверил, что органы государственной власти Тульской области продолжат оказывать Управлению МЧС в Тульской области всю необходимую поддержку.

Отличившимся сотрудникам вручены государственные и региональные награды.

 

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Годовщина МЧС 2019, Фото: 38
Годовщина МЧС 2019, Фото: 39
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Годовщина МЧС 2019, Фото: 41
Годовщина МЧС 2019, Фото: 42
Годовщина МЧС 2019, Фото: 43
Годовщина МЧС 2019, Фото: 44
Годовщина МЧС 2019, Фото: 45
Годовщина МЧС 2019, Фото: 46
Годовщина МЧС 2019, Фото: 47
Годовщина МЧС 2019, Фото: 48
Годовщина МЧС 2019, Фото: 49
Годовщина МЧС 2019, Фото: 50
Годовщина МЧС 2019, Фото: 51
Годовщина МЧС 2019, Фото: 52
Годовщина МЧС 2019, Фото: 53
Годовщина МЧС 2019, Фото: 54
Годовщина МЧС 2019, Фото: 55
Годовщина МЧС 2019, Фото: 56
Годовщина МЧС 2019, Фото: 57
Годовщина МЧС 2019, Фото: 58
Годовщина МЧС 2019, Фото: 59
Годовщина МЧС 2019, Фото: 60
Годовщина МЧС 2019, Фото: 61
Годовщина МЧС 2019, Фото: 62
Годовщина МЧС 2019, Фото: 63
Годовщина МЧС 2019, Фото: 64
Годовщина МЧС 2019, Фото: 65
Годовщина МЧС 2019, Фото: 66
Годовщина МЧС 2019, Фото: 67
Годовщина МЧС 2019, Фото: 68
Годовщина МЧС 2019, Фото: 69
Годовщина МЧС 2019, Фото: 70
Годовщина МЧС 2019, Фото: 71
Годовщина МЧС 2019, Фото: 72
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Годовщина МЧС 2019, Фото: 74
Годовщина МЧС 2019, Фото: 75
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Годовщина МЧС 2019, Фото: 78
Годовщина МЧС 2019, Фото: 79
Годовщина МЧС 2019, Фото: 80
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:20 +3
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