В Туле чествовали сотрудников МЧС: фоторепортаж

Приветствуя собравшихся, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что тульские спасатели по праву заслужили авторитет в нашей стране и далеко за её пределами, добросовестно и эффективно решая поставленные задачи:

- При возникновении катастроф и ЧС, противостоянии природной стихии вы первыми приходите на помощь тем, кто оказался в беде. Это касается и вооруженных конфликтов, где вы неизменно проявляете личное мужество и отвагу. По долгу службы вы нередко помогаете коллегам из других регионов — от западных границ России до Дальнего Востока.

Только в этом году сотрудники регионального МЧС спасли от огня более 300 жителей нашего региона, в том числе 24 ребёнка.

Большое внимание уделяется профилактике чрезвычайных ситуаций. Тульский центр управления в кризисных ситуациях уже не первый год занимается моделированием самых разных ЧС. Это позволяет точнее оценивать обстановку и быстрее принимать действенные меры.

Алексей Дюмин поблагодарил сотрудников за добросовестную службу и заверил, что органы государственной власти Тульской области продолжат оказывать Управлению МЧС в Тульской области всю необходимую поддержку.