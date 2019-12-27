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В Туле лжесотрудница ипподрома продавала в интернете чужих лошадей
Фото из архива Myslo.

В Туле лжесотрудница ипподрома продавала в интернете чужих лошадей

Доверчивые покупатели переводили мошеннице деньги, но товар не получали.

В Туле задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. По предварительным данным, тулячка через интернет продавала чужих лошадей. При этом фотографии животных она делала сама, посещая различные конные клубы.
 
Покупателям она представлялась сотрудницей ипподрома. Так как женщина сама увлекалась скачками, она знала всю терминологию, могла проконсультировать по поводу корма и по другим темам. Подозрений у потенциальных клиентов не возникало.
 
Мошенница предлагала переводить предоплату за лошадь на карту и скрывалась.
 
Женщину задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области. По предварительным данным, ей вменяют около десятка эпизодов мошенничества. От каждого из покупателей тулячка получала от 15 до 120 тысяч рублей.
 
Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:56 +1
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