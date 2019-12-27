Алексей Дюмин: В новогодние каникулы туляки не должны испытывать даже малейших неудобств

Готовность всех служб к работе в новогодние и рождественские праздники обсудили на оперативном совещании у губернатора Тульской области

По словам главы региона, безопасность туляков и гостей региона всегда в приоритете, но в новогодние и рождественские дни эти вопросы и безаварийность работы всех коммунальных служб должны быть на особом контроле.

- Первостепенная задача – не допустить каких-либо чрезвычайных ситуаций. Диспетчерские службы и аварийные бригады должны оперативно реагировать, а все региональные и муниципальные службы – транспорт, обслуживание дорог, вывоз мусора, коммунальные системы, учреждения здравоохранения – работать четко и слаженно. Чтобы жители не испытывали неудобств, - подчеркнул Алексей Дюмин.

Телефон доверия губернатора Тульской области

8-800-200-71-02, с 31.12.2019 по 02.01.2020 - выходные дни, работает автоответчик с предложением оставить заявку на «обратный звонок». С 03.01.2020 рабочие дни в штатном режиме (ежедневно с 8:00 до 20:00).

Как работают в праздники медучреждения, рассказал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

С 1 января по 8 января во всех поликлиниках региона с 9:00 до 15:00 будут вести прием дежурные врачи.

3 января будут принимать узкие специалисты в 12 учреждениях, оказывающих специализированную помощь. 6 января будет дополнительно организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований. Лечебные учреждения готовы к оказанию медпомощи пациентам в условиях круглосуточного стационара. У нас 11,5 тысяч коек в учреждениях, примерно 10% зарезервировано для приема пострадавших в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Запас лекарств в стационарах рассчитан на 5 месяцев. Центр медицины катастроф переведен на усиленный режим работы, работа санавиации будет организована исходя из погодных условий.

Основная нагрузка по приему сигналов от жителей во время праздничных каникул приходится на Единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС), которые работают во всех муниципальных образованиях.

- Все 26 ЕДДС в период каникул будут функционировать в круглосуточном режиме, - сообщил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий. – В системе «112» взаимодействуют в автоматизированном режиме силы и средства пожарной охраны, полиции, службы медицины катастроф, аварийной газовой службы, и службы «Антитеррор».

- Быстрота реакции на сигналы от жителей зависит, в первую очередь, от того, как выстроено взаимодействие всех служб. Время от момента получения информации через ЕДДС до реагирования должно быть максимально сокращено, - отметил Алексей Дюмин.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков доложил об организации работ коммунальных служб в новогодние праздники:

- На объектах электроэнергетики организовано постоянное дежурство, сформированы необходимые аварийные запасы материалов и оборудования. Обеспечен необходимый запас резервного топлива. Такую же работу провели и ресурсоснабжающие организации. На коммунальных предприятиях в режиме постоянной готовности находятся аварийные бригады, оснащенные материалами и спецтехникой для восстановительных работ в случае возникновения аварийных ситуаций. В администрациях муниципалитетов организовали дежурство руководителей, провели инструктажи по взаимодействию диспетчерских и служб коммунальных предприятий. Телефоны горячих линий размещены на официальных сайтах администраций. Министерство будет координировать действия служб в случае возникновения внештатных ситуаций, - сказал Олег Дючков.

- Должен работать единый механизм – ЕДДС, ресурсники и управляющие компании. И этот механизм должен устранять нештатные ситуации в минимальные сроки, - уточнил губернатор. И поручил выборочно проверить несколько предприятий – насколько быстро и слажено действуют дежурные бригады, достаточно ли персонала для оперативного реагирования.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, в «Тулаавтодоре» организовано круглосуточное дежурство на новогодние каникулы. Заготовлено более 200 тысяч тонн противогололедных материалов, 250 тонн реагентов. Вся техника и персонал готовы к работе. По данным муниципалитетов, готовность к зимнему содержанию - 100%.

- Поручаю выехать на предприятия и лично проверить технику. Не по бумагам, а на месте! - приказал губернатор.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев сообщил, что организовано круглосуточное дежурство сотрудников главных управлений по территориальным округам, управления по городскому хозяйству, управления по благоустройству и других служб. Номера телефонов размещены на сайте администрации и в социальных сетях.

- Взбодрите всех дежурных и предупредите - на всех праздниках я в регионе дежурный. И я буду проводить проверки, - заявил Алексей Дюмин.

По словам Миляева, каждые сутки в Туле будут дежурить 240 человек и 80 единиц техники. В местах проведения массовых мероприятий будут дежурить так называемые «летучие» бригады – для обеспечения санитарного состояния территорий.

В новогоднюю и рождественскую ночь работа общественного транспорта на магистральных маршрутах будет продлена до 5 утра по 22 маршрутам (4 трамвайных, 3 троллейбусных и 15 автобусных).

При аварии звоните в диспетчерские службы:

ЕДС Тулы (круглосуточно), тел.: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

АО «Тулатеплосеть», тел.: 42-53-21, 42-53-23;

АО «Тулагорводоканал», тел.: 42-53-34, 42-53-26;

АО «Тульские городские электрические сети», тел.: 74-93-50

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки), тел.: 33-66-12

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора, тел.: 23-04-04

АО «Тулагоргаз», тел.: 04, 104, 004.

АО «Спецавтохозяйство»: тел.: 36-24-70 (круглосуточно).

В новогодние праздники ООО «Хартия» и ООО «МСК-НТ» перешли на круглосуточный режим работы. Установлены дополнительные контейнеры в местах проведения массовых мероприятий.

Алексей Дюмин поручил министру природных ресурсов и экологии Юрию Панфилову ежедневно контролировать работу региональных операторов по обращению с ТКО в период новогодних праздников.

- Мусор должен вывозиться по мере накопления, а не по графику рабочих дней, - уточнил губернатор.

По словам министра труда и соцзащиты Тульской области Андрея Филиппова, жители получат ежемесячные социальные выплаты в начале следующего года: выплаты из регионального бюджета - с 10 января, из федерального бюджета - до 15 января. Выплаты на счета граждан будут перечисляться по мере поступления средств. Все выплаты будут осуществлены в установленный законом срок.



