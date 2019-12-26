В Алексине росгвардейцы нашли пропавшую месяц назад женщину

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Алексине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования на улице Трудовые резервы обратил внимание на женщину, которая по приметам подходила под описание из ориентировки.

Росгвардейцы проявили бдительность и решили проверить документы. Выяснилось, что гражданка с конца ноября находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

Она уехала из дома к своим знакомым, не сообщив адрес своим родственникам. Те не смогли отыскать пропавшую самостоятельно и обратились в правоохранительные органы. С женщиной всё в порядке, её доставили в отдел полиции, где она смогла связаться с семьёй.