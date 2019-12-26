новости
новости
Регистрация
В Алексине росгвардейцы нашли пропавшую месяц назад женщину
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В Алексине росгвардейцы нашли пропавшую месяц назад женщину

Сотрудники вневедомственной охраны заметили гражданку на одной из городских улиц.

В Алексине экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования на улице Трудовые резервы обратил внимание на женщину, которая по приметам подходила под описание из ориентировки.

Росгвардейцы проявили бдительность и решили проверить документы. Выяснилось, что гражданка с конца ноября находится в федеральном розыске как без вести пропавшая.

Она уехала из дома к своим знакомым, не сообщив адрес своим родственникам. Те не смогли отыскать пропавшую самостоятельно и обратились в правоохранительные органы. С женщиной всё в порядке, её доставили в отдел полиции, где она смогла связаться с семьёй.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:29 +2
Другие статьи по темам
Событие
найдена пропавшаяпоиск пропавшихУправление Росгвардии по Тульской областивневедомственная охрана
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском онкодиспансере сломался аппарат лучевой терапии
В Тульском онкодиспансере сломался аппарат лучевой терапии
Волейболистки «Тулицы» добыли две победы во Владивостоке
Волейболистки «Тулицы» добыли две победы во Владивостоке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.