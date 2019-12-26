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Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин принял участие в заседании Госсовета РФ

Оно состоялось в Георгиевском зале Московского Кремля под председательством президента Владимира Путина.

Основной темой заседания стала аграрная политика, развитие сельских территорий и эффективных сельхозпроизводств. Владимир Путин подчеркнул, что в последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объем ВВП снижался, село выходило в плюс, а за 11 месяцев текущего года производство сельхозпродуктов выросло еще на 4,1%. В этом году в стране рекордный урожай сахарной свёклы, подсолнечника, сои. Урожай зерна ожидается на уровне около 121 млн тонн. 

– Отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос - качество жизни на селе. Наши сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры. Этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов аграриев», – подчеркнул Владимир Путин. 

Глава государства также обратил внимание на то, что одна из самых острых проблем – это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. Задача регионов – завершить подготовку профильных программ по развитию медицины на селе к 1 июля следующего года. 

На заседании была рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015–2019 годы, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Участники заседания обсудили поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
Заседание Госсовета РФ прокомментировал Алексей Дюмин:

– Были подведены итоги работы агропромышленного комплекса за последние пять лет. Сформулированы основные задачи аграрной политики до 2024 года. Необходимо разработать меры по стимулированию предприятий к производству оборудования для нашего АПК, предусмотреть дополнительные меры по поддержке инвесторов. Мы считаем, что наступило время радикальных шагов в земельном законодательстве. Необходим механизм, который позволит быстро и эффективно изымать землю из недобросовестного владения и передавать её тем, кто действительно хочет и умеет ей заниматься.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:10 −1
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