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Девять туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

Девять туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

В очном этапе управленческого состязания примут участие 664 человека.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91355 претендентов. Во второй этап тестирования прошли 20232 конкурсанта, а в региональные полуфиналы приглашены 2988 человек.

В очном полуфинальном этапе примут участие 664 управленцев, большинство из которых представляют Москву и Московскую область (548 человек). Среди регионов Тула занимает третье место по количеству участников после Воронежа и Липецка – в полуфинал прошли девять туляков.

Полуфиналы пройдут в январе-феврале 2020 года. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов – все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:27 +1
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