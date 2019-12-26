Девять туляков вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91355 претендентов. Во второй этап тестирования прошли 20232 конкурсанта, а в региональные полуфиналы приглашены 2988 человек.

В очном полуфинальном этапе примут участие 664 управленцев, большинство из которых представляют Москву и Московскую область (548 человек). Среди регионов Тула занимает третье место по количеству участников после Воронежа и Липецка – в полуфинал прошли девять туляков.

Полуфиналы пройдут в январе-феврале 2020 года. В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов – все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.